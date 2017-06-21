Trabzon’da mahalle futbolu yeniden canlanıyor

1977-1983 yılları arasında 7 yıl üst üste gerçekleşen, dönemin Trabzonspor yetkilileri tarafından organize ve takip edilen Altın Kolye Futbol Turnuvası, Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) tarafından yeniden düzenleniyor. 16 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında "BNU Altın Kolye Futbol Turnuvası" adı altında düzenlenecek turnuvanın tanıtım toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer, Trabzonspor eski Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Trabzonspor Altyapı Sorumlusu ve eski oyuncusu İhsan Derelioğlu, Teknik Direktör Ömer Uzun, ASKF Başkanı Cahit Ertem ve organizasyona öncüsü olan Bizim Neslin Uşakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy ve davetliler katıldı.

Dernek Başkanı Ergun Demirsoy, geçmişte unutulmuş bir turnuvayı yaşatmak istediklerini belirterek, "Trabzon’un spor ve mahalle kültürüne önemli katkıları olan ’Altın Kolye Futbol Turnuvası’nı yeniden organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte Trabzonspor himayesinde ve kulüp bahçesindeki Siya Bey Sahası’nda düzenlenen ’Altın Kolye Futbol Turnuvası’nı bugün daha modern şartlarda o günün turnuvasında oynayanların bugünün planlayıcı bir güzellikle yeniden organize ediyoruz. Mahelle kültürünü, birlikteliği, kaynaşmayı hatırlamak ve hatırlatmak adına karnaval havasında geçeceğine inandığımız turnuva kazananlarına Altın Kolye’nin yanında sürpriz hediyeler de vermeyi planlıyoruz" dedi.

Trabzonspor altyapısının kurucusu Özkan Sümer ise, ortaya koyduğu bir düşünce sonucu ortaya çıkan ’Altın Kolye Futbol Turnuvası’ ile ilgili, geçmişte yapılan bu turnuvanın yeniden hayata geçirilme isteğinin inanılmaz değerli olduğunu belirterek, "Altın Kolye adı ile bağımlı değil asıl büyük ödülü çocuklar. Kasabalardan ve köylerden dahil olan çocuklar. Trabzonspor’un altın çağının iştirakçisi olmuşlardır. Trabzonspor’dan uzak olan çocuklarımızı bu yollarla Trabzonspor ile buluşmalarını sağladık. Bu mozaik oluşumunun elbette Trabzonspor’a olumlu yansımaları oldu. Trabzonspor bu değerlerden ve kendinden uzaklaştıktan sonra artık bu büyük sorunları yaşar hale gelmiştir. Tabi burada buna bir çözüm değil, insan üretme yönündeki işlevini bir yolla beraber devam ettirmek yönündeki bir çabadır. Trabzonspor’a geleceğimız zaman çok dertli tarafları var, ona hiç gelmek istemiyorum" diye konuştu.

Trabzonspor eski Teknik Direktörü ve Altyapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu ise yıllar sonra bu turnuvanın hatırlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Hiçbir beklenti olmadan buna sahip çıkılması bizi onurlandırdı. O turnuvaların en fazla yükünü çekenlerden birisiyim. Çok karma bir oluşumdu. İnanılmaz güzel organizasyonlardı. Trabzon’da sporun sosyalleşmesine inanılmaz katkısı olmuştu" dedi.

Tekelioğlu, alt yapıda bulunduğu dönemde böyle bir organizasyonu düzenlemek istediklerini belirterek, "Özkan hocam Trabzonspor’a girmeyelim dedi ama ben gireceğim. Benim altyapıda olduğum dönemde bir tane yapmaya kalktık ama sponsor bulmamız istendi. O dönemde ise altın kolye vermek veya başka malzemeler vermek çok zordu ama Özkan hocamız bu zoru başarmıştı. Bugün 800 milyona borcu dayanan bir kulübün bırakın altın kolye vermesi, siz sponsor bulun kendiniz halledin demişlerdir. Bu noktada Bizim Neslin Uşakları’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehirde altyapı bilinci kayboldu"

Trabzonspor Altyapı Sorumluluğu görevine getirilen İhsan Derelioğlu ise şehirde altyapı bilincinin kaybolduğunu kaydederek, "Trabzonspor’un önemli bir taraftar kitlesi 15 ila 20 yaş arası, özellikle sosyal medya ile beslenen bir gençlik. Bizim burada bugün konuştuklarımızı sanıyorum ömürleri boyunca duymadılar. Bu bilinci bizim Neslin Uşakları belki yeni neslin uşakları aktarma noktasında çok önemli bir görev üstelenmiş durumda" dedi.

Bugün bir aile çocuğunu bir futbol takımına verdiği zaman ondan ne geri dönüş olacağının hesabını yapmaya başladığını belirten Derelioğlu, "Biz o günlerde arkadaşlık, takımdaşlık ve birbirine yardım etmeyi öğrendik. O günlerde futbol oynarken profesyonel olmak aklımızda yoktu. Kendi aramızda sokaklarda aldığımız zevk, orada kazandığımız duygu bizim için çok önemliydi. Ondan sonra bir çoğumuz A takıma çıktık" ifadelerini kullandı.

Konuşmacılar ve katılımcıların toplu fotoğraf çekinmesinin ardından toplantı sona erdi.