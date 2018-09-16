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Trabzon'da marangoz dükkanında yangın

Trabzon’un Tonya ilçesinde dün gece saatlerinde bir marangoz dükkanında yangın çıktı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde dün gece saatlerinde bir marangoz dükkanında yangın çıktı.


Tonya ilçesinin Kalınçam Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Nurettin Yılmaz'a ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştı. 2 katlı binayı saran yangında ilçede itfaiye bulunmaması nedeniyle müdahale edilemedi. Ellerine aldıkları kovalarla dereden su taşıyarak yangını söndürmeye çalışan vatandaşların bu müdahalesi yetersiz kalırken, Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yoğun dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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