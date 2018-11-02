Trabzon'da mobilyacı iş adamları yemekte buluştu

Mobilyacı İş Adamları Derneği üyeleri Akçaabat ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya gelerek sorunlarını konuştu. Burada bir konuşma yapan MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, sektörde kalifiye elaman bulma sıkıntısı çektiklerini belirterek bu anlamda açılan kursların çok yararlı olduğunu söyledi.

Amaçlarının yurt dışında mağaza açmak olduğunu belirten Bektaş, “MOBİAD olarak neredeyse 5. yılımızı dolduruyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olabilmek sektörümüze güç yapabilmek için bir aradayız. Yurt dışı gezileri oldu, bu gezilere bazı arkadaşlarımız katıldı, bazıları katılmadı. Fas, İtalya, Katar, Çin, Almanya gibi farklı ülkeleri görebilme fırsatımız olurken, onların ekonomileriyle ülkemizle ilgili değerlendirme imkanı bulduk. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra eğitim faaliyetlerinde bulunduk. İŞKUR ve İçişleri Bakanlığımız desteği ile döşemecilik kursu açtık. Bu kurslara 30'un üzerinde arkadaş katıldı. 35-40 yaşlarında bile döşemecilik kursuna katılan arkadaşlarımız oldu. İş öğrenmenin yaşı yok. 35-40 yaşından sonra da öğrenerek sektöre adım atılabiliyor. Bu anlamda kalifiye eleman bulma konusunda hep şikâyet ediyoruz. Bu yönde sıkıntılarımız var dolayısıyla bu yönde bize sorumluluk düşüyor. Bazı arkadaşlarımız montajcı bulamıyor, satış elemanı bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Döşemeci, boyacı bulma konusunda sıkıntılarımız var. Mobilya üretim konusunda yine sıkıntılar var. Bunları giderebilmek için mutlaka devletimize sorumluluk düşüyor. İç İşyeri Bakanlığına bir proje yazmayı düşünüyoruz. Geçenlerde yönetim kurulu toplantımızda yurt dışında mağaza açabilir miyiz diye bir değerlendirmemiz oldu. Ortak şirket kurarak Tiflis'te bir mağaza açabilir miyiz veya yurt dışında farklı bir noktada. Şimdilik Tiflis'le ilgili planımız var” dedi.

"İhracat yapamıyoruz"

Sektör olarak ihracat yapamama konusunda sıkıntıların olduğunu kaydeden Bektaş, “Üretici arkadaşlarımızdan Türkiye'ye mal olmuş markası olan firma sayımız çok az. İstanbul'da mobilya fuarı düzenleniyor. Fuara katılabilen, stant açabilen arkadaşımızın sayısı çok az. Hedefimiz bu sayının artması. Ancak bu şekilde ihracatımızı ileriye taşırız. Devletimize KDV indirimi konusunda teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibariyle KDV oranı yüzde 8'e düştü. Yaklaşık 2 yıl öncesinde yapılan KDV indirimi sektöre çok olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Özellikle tüketici bizlerin yaptığı kampanyaları çok güvenilir bulmuyor. Biz yüzde 30-40-50 diyoruz ama bunu çok doğru bulmuyor. Devletin yaptığı KDV indirimini çok daha doğru buluyor. Bu anlamda 2 aylık dönem içerisinde alış verişe fayda sağlayacağını insanlar bu süreyi kaçırmadan alış veriş yapmak isteyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan KOSGEB Trabzon İl Müdürü Mustafa Kurt da KOSGEB olarak yapılan çalışmalarla ilgili olarak üyeleri bilgilendirdi.