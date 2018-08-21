Trabzon’da örtü yangını: 4 saatte söndürüldü

Akçaabat ilçesinin Sarıtaş Mahallesi’nde 18.30 sıralarında çalılık alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının meydana geldiği alanda yol olmaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmekte zorlanırken, 8 dönümlük arazide yer alan çalılık ve otluk alan küle döndü. Çevrede dumanların yükseldiğini fark edip bölgeye gelen çok sayıda vatandaşta yangına ellerine aldığı dal parçalarıyla müdahalede bulunmaya çalıştı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle nedeni henüz belirlenemeyen yangın 4 saat sonra söndürüldü. Ekipler söndürülen alanda soğutma çalışması yaptı. Çevre sakinleri, yangının alanda yapılan pikniğin ardından meydana çıktığını öne sürdü.