Trabzon'da pistten çıkan uçağı pazar yerinde gören pazarcılar ne yapacağını şaşırdı

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak hizmet dışı kalan ‘Zeynep' isimli uçak 260 gün sonra ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermek için geçtiğimiz gece götürüldüğü Yomra ilçesinde büyük ilgi görüyor.

Trabzon Havalimanı'ndan 15 km uzaklıktaki Yomra ilçesine karayoluyla yaklaşık 4 saatte taşınan uçağı sabah geldiklerinde pazar yerinde gören pazarcılar ne yapacağını şaşırırken, uçak pazarcı esnafının espri kaynağı oldu.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabilmişti. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekilmişti. Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli uçak, sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılarak 200 günün sonunda uçağın söküm işlemlerine başlanılmıştı. Söküm işlemlerinin ardından bir ilçe belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuş, bu başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirmişti.

Teslim işleminin ardından uçağın Yomra ilçesine taşınması için uçağın kanatları sökülerek bir TIR'a, uçağın gövdesi 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklenmesinin tamamlanmasının ardından uçak gece 01.00 sıralarında Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılarak 15 km uzaklıktaki ilçeye yaklaşık 4 saatte karayolu ile taşındı. Yaklaşık 4 saat süren nakil işleminde karayolu tek şeritten ulaşıma kapatılırken, 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak ‘Milet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için planlanan alana vinç yardımıyla konuldu.

Uçağın konulduğu yerin pazar yerinin hemen yanı olması nedeniyle pazarcı esnafının sabah işe geldiklerinde büyük şaşkınlık yaşamalarına neden olurken, pazara gelen ilçe halkı da uçağa büyük ilgi gösterdi. Pazarcı esnafından Hasan Sungur, Cumartesi günleri Yomra'da pazarcılık yaptıklarını belirterek "Bazen buraya geldiğimizde pazarcı arkadaşlara 'Yerine araba çekmişler nereye kurulacaksınız' diye takılırdım. Sabah gelip uçağı pazarın yanında görünce ne yapacağımızı şaşırdık, bizim için sürpriz oldu. Ancak bu uçağın özellikleri çok fazla. Bu suya iner, çakıla iner, karayolunda gider, hiç düşmez. Bunu bu akşam buradan İstanbul'a uçuracağız, son 15 bilet kaldı" esprilerini yaparken, bir başka pazarcı arkadaşı ise "Haydi İstanbul, İstanbul" diyerek pazara gelen vatandaşları uçağa binmeye çağırdı.

Öte yandan pazara gelen vatandaşlar uçağı meraklı gözlerle izleyip bol bol fotoğraf çektirdiler.