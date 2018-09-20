Trabzon'da pistten çıkan uçağın Yomra ilçesine nakli için geri sayım başladı

Trabzon'da pistten çıkan uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Yomra Belediyesi'nin bu başvurusu onaylandı. Gümrük sorunları çözülen ‘Zeynep' isimli uçak ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet verecek. Uçağa talip olduklarını belirten Yomra Belediyesi Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın Yomra'ya getirilişi işlemine en kısa sürede başlanacağını belirtti.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak durabilmişti. Kazanın ardından 20 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bir bölgeye çekilen uçağın iç bölümündeki aksamı 15 kişilik bir ekip tarafından söküldü.

Söküm işlemlerinin devam ettiği esnada hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın gövde kısmının hibe edilmesiyle ilgili olarak mutabakat yaptıklarını ifade ederek, “Bir süre önce ilimize iniş yapan Pegasus yolcu uçağı düşme tehlikesi geçirdi ve seferlerden kaldırıldı. Uzun süredir de uçak pistte bekletiliyordu. Biz de uçağa talip olduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde millet kıraathanelerinin yapımı ile ilgili bir yaygın projemiz söz konusu. Biz de bununla ilgili Yomra'da hazırladığımız alanda millet kıraathanesine dönüştürülmek üzere uçağın ihalesini alan ilgili Kanada firmasının sahibiyle görüşmek suretiyle uçağın gövde kısmını Yomra Belediyesi'ne ücretsiz olarak hibe edilmesi konusunda bir mutabakat imzalaması yaptık. Bununla ilgili de Trabzon Gümrük Başmüdürlüğümüze Yomra Belediyesi olarak müracaatta bulunduk. Talebimizi, arzımızı oraya ilettik. Ancak bu uçaklar yurt dışından Pegasus firmasına kiralandığından dolayı yerli ve milli değildir. Bununla ilgili bir beyanname değişikliği yapıp Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın onayı gerekiyordu. Bu manada da ilgili eforumuzu sarf ettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok kıymetli destekleriyle, milletvekillerimizin yardımlarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanımızın desteği ile beraber bunun olurlarını dün itibariyle almış bulunmaktayız. Uçak artık Yomra Belediyemizindir" dedi.

"Uçak Bereket Ormanı'na yerleştirilecek"

"Uçağın naklini ve Yomra'ya getirilmesi konusunda hazırlık yapıyoruz" diyen Sağıroğlu "İlgili kurumlarımızdan, emniyetimizden yol güvenliği almak suretiyle en yakın zamanda Yomramıza uçağı getireceğiz. Yomra'ya getirdikten sonra mimarlarımız ve mühendis arkadaşlarımız içinin dizaynı ile ilgili bir takım hazırlıklar yapmışlar onunla ilgili de son kararımızı verip hızlı bir şekilde çalışmaya başlayıp inşallah Yomra'da millet kıraathanesi olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 81 ilde oluşturulan ilçemizdeki Bereket Ormanı'na yerleştireceğiz. Millet Kıraathanesi olarak kullanılacak uçağın içerisinde kütüphanesi, çay ocağı, yemek yenilecek bir yer alacak. Her türlü harcamaya hazırlığımızı yaptık. Taşıma konusunda İstanbul'da ağır nakliye taşıma konusunda ilgili firmayla konuştum. Arkadaşlar buraya geliyor. Muhtemelen uçağın ayak kısmını tekerlek kısımlarını söküp gövdeyi hiç bölmeden uzun römorklarla beraber buraya naklini sağlayacağız. Kanatları karayolu yol güvenliği için sökülecek” ifadelerini kullandı.