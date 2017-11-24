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24 Kasım 2017 09:53

Trabzon’da polisin fuhuş baskınında dolapta gizlenen Özbek kadın havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ortahisar ilçesinde otellere bir süredir fuhuş baskınları düzenliyor.

Trabzon’da polisin fuhuş baskınında dolapta gizlenen Özbek kadın havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

24 Kasım 2017 09:53

Polisin bu fuhuş baskınlarında bir otelde yaşadığı olay dikkat çekerken, banyoda tezgah altındaki dolapta gizlenen Özbek kadın havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde fuhuşa yönelik düzenlemiş olduğu operasyonlarda 6 ay içerisinde 32 otele baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında 138 yabancı uyruklu kadına para karşılığında fuhuş yaptıkları gerekçesi ile işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilen kadınlar buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.


Aynı operasyonlar kapsamında 33 kişiye ’Fuhuşa teşvik, aracılık yapmak ve zorlamak’ suçlarından işlem yapıldı. Bir kişi hakkında ise ’insan ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılırken, 9 şüpheli ise aynı suçu işlemek iddiası ile çıkartıldığı mahkemede, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Çömlekçi semtinde yol kenarlarında akan trafik sürücüleri fuhuş yapmaya zorlayarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 92 kişiye de işlem yapıldı.


Bu baskınlar sırasında Çömlekçi mahallesinde otellerin birinde kayıt dışı kalan ve ülkeye yasa dışı yollar ile girdiği belirlenen Özbekistan uyruklu 25 yaşındaki F.K. isimli kadın polislerden kaçarken banyoda tezgah altında gizlenmek için girdiği dolapta havasızlıktan ölmek üzereyken polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.




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