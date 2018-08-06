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06 Ağustos 2018 12:18

Trabzon’da proje kapsamında genç çiftçilere 575 adet sığır dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ’Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi’ kapsamında, ’30 bin TL hibe desteği’ ile büyükbaş hayvan almaya hak kazanan ve sözleşme imzalayan genç çiftçilere hayvanları teslim edildi.

Trabzon’da proje kapsamında genç çiftçilere 575 adet sığır dağıtıldı

06 Ağustos 2018 12:18


Yurt içinden temin edilen hayvanların teslimatı Trabzon Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri teknik elemanlarının gözetiminde yapıldı. Trabzon’da, 18 ilçede 115 çiftçiye, kişi başına 5 damızlık sığır olmak üzere toplam 575 adet sığır dağıtımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yer alan küçükbaş hayvan (koyun), arıcılık projelerinin teslimi ile bitkisel üretimle ilgili diğer projelerin tamamlanmasının 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.


Açıklamada, 2018 yılındaki genç çiftçi projeleri tamamlandığında 222 genç çiftçiye toplam 6 milyon 660 bin TL hibe desteği sağlanmış olacağı ifade edildi.




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