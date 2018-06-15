Trabzon’da Ramazan Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu bayram mesaisine sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Vali Yavuz ve Başkan Gümrükçüoğlu, beraberlerindeki kamu kurumları yetkilileriyle birlikte ilk olarak şehit ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. 1 Nolu Asri Mezarlığını Sülüklü ziyaret eden Yavuz ve Gümrükçüoğlu, şehit kabristanlarına karanfil bırakarak dualar okudu. Kabristanlıktaki şehit yakınları ve ailelerle bayramlaşarak uzun süre sohbet eden ikilinin bir sonraki durağı Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı oldu. Burada askerlerle bayramlaşan Yavuz ve Gümrükçüoğlu, sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştılar. Vali Yücel Yavuz fedakrca hizmetlerinden ötürü güvenlik güçlerine teşekkür ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, toplumun huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olan asker ve polislerin kutsal bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Vali Yavuz ve Başkan Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürlüğünün ardından sırasıyla Fatih Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi görmekte olan hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarıyla bayramlaştılar. Burada yaptığı değerlendirmede tüm kamu kurumlarının görev başında olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, Türkiye’nin kamusal hizmet bakımından en iyi hizmeti halkına sağladığını ifade etti.

Trabzon protokolünün bir sonraki adresi ise 112 Acil Çağrı Komuta istasyonu oldu. Sonrasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi. Protokol mensupları burada nöbet tutmakta olan İtfaiye çalışanları bayramlaştı. Başkan Gümrükçüoğlu, değerlendirmesinde İtfaiye çalışanlarına özel olarak teşekkür etti. İtfaiye teşkilatı mensuplarının her şartta görev başında olduğuna değinen Gümrükçüoğlu, “Halkımızın can ve mal güvenliği için bayram günü nöbette olan değerli mesai arkadaşlarıma Trabzon adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yavuz ve Başkan Gümrükçüoğlu buradaki temaslarının ardından Bahçecik Sevgi Evlerinde çocuklarla, Köşk Huzurevi ve Çamlık Huzurevinde yaşlılarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri dikkat çekti

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi bayram nedeniyle Trabzon halkına sunduğu hizmetlerle dikkat çekti. Trabzonluların bayramı en güzel şekilde geçirmesi için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için şehir merkezindeki kabristanlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi, Boztepe ve Bahçecik mezarlıklarında kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için Meydan Parkı kenarından otobüs kaldırırken, Bostancı ve Sülüklü mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için ise Baro binası önünden otobüs seferleri gerçekleştiriliyor.