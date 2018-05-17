Trabzon’da Ramazan etkinlikleri

Olimpiyat (EYOF) Park’ında düzenlenen iftar programına yoğun katılım yaşandı. Başkan Gümrükçüoğlu programda yaptığı konuşmada çalışma arkadaşlarına gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Trabzon’da çok ciddi işlere imza attıklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Hep birlikte Trabzon’u dev eserle donatıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının iftar programında Başkan Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır ve TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal hazır bulundu.

Öte yandan iftar programının sonunda Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olan “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Yerel Meyve Çeşitleri Üretme Projesi” kapsamında üretilen yerel meyve fidanları belediye çalışanlarına hediye edildi.

Ramazan etkinlikleri başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin her yıl mübarek Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinlikleri dün akşam 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı’nda başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseriyle başlayan etkinliklere Trabzonlular yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Etkinliklerinin açılış programında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kudüs’ün Müslümanların idaresine muhakkak kavuşacağını söyledi. Katil ve korkak İsrailin gerçekleştirdiği katliamları şiddetle telin ettiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Biz inanıyoruz ki bu teröristler hiçbir zaman başarılı olmayacaklar. Biz inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların idaresinde her inanışa verdiği hürriyetle birlikte o vaat edilen günlere tekrar kavuşacak. Yeter ki biz azmimizi kaybetmeyelim. Gerek Filistin’de yapılan zulümde, gerek İslam coğrafyasının her alanında yapılan katliamlarda ve hatta dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören insanlara sahip çıkmakta olan Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimiz onlara sahip çıkmasının yanı sıra mukaddesatımıza, milliyetimize, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmakta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın o fedakâr yüreğiyle yoluna devam etmektedir. Benim bütün hemşerilerime arzım odur ki kimin Müslümanlara sahip çıktığını, kimin vatanımızın birliğine sahip çıktığını hiç unutmayalım. Zor günler yaşadığımız 2018’de 24 Haziran’ı da unutmayalım. Bize kim sahip çıkıyorsa, Müslümanlara, zulme uğrayanlara kim sahip çıkıyorsa onların yanında yer alalım” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinin ilk akşamında mehteran ve Türk tasavvuf musikisi konserinin ardından sema gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Gecede araştırmacı-yazar Abdurrahman Dilipak söyleşi programıyla Trabzonlularla birlikte oldu.