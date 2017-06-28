Trabzon’da sadece kadınlara hizmet verecek plaj yapılıyor

İlçenin Aşağı Çavuşlu Mahallesi’nde 150 metrelik sahil boyunca inşa edilmekte olan kadınlar plajı için çalışmalar önemli oranda tamamlandı. Plajda şezlong alanları oluşturuldu ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Söz konusu alanın etrafının panellerle çevrilmesinin ardından plaj hizmete sokulacak. Sadece kadınlara hizmet verecek olan plaj, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’da böyle bir alana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Trabzonlu kadınların talebi karşısında çalışmalara başladıklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, “Trabzon halkının kamusal taleplerini yerine getirmeye her zaman özel önem veriyoruz. Deniz şehri olan Trabzon’umuzda sadece kadınlara hizmet eden bir plajın bulunmaması önemli bir eksiklikti. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için başlattığımız çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik. Bir ya da iki hafta içinde plajımız hizmete girmiş olacaktır. Plajın işletilmesi yine Belediyemiz tarafından yapılacaktır” dedi.