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Trabzon'da sağanak yağış hava ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, uçaklar da Trabzon Havalimanı’na iniş yapamadı.

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, uçaklar da Trabzon Havalimanı'na iniş yapamadı.


Özellikle şehrin Beşirli mevkisi ile havalimanı mevkisinde yollar göle dönerken, araçlar yolda güçlükle ilerledi, trafikse aksamalar yaşandı. Havalimanı çevresindeki araç kiralama şirketlerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde su tahliye çalışmalarına iş yeri çalışanları da katılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların ihbarları üzerine çok sayıda iş makinesi su birikintisi olan bölgelere sevk edildi. İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklar, hava muhalefetinden dolayı Trabzon Havalimanı'na iniş yapamadı. Genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmak için gittikleri Ankara'dan Trabzon'a gelmekte olan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, teşkilat başkanları ile diğer yolcuların bulunduğu uçak havada yaklaşık 1 saat tur atmak zorunda kaldı. Fırtına ve şiddetli yağışın dinmemesi üzerine uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

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