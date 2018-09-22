Trabzon'da şap hastalığına karşı 132 bin 576 büyükbaş hayvan aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası kapsamında Trabzon'da 132 bin 576 büyükbaş hayvan aşılanacağı kaydedildi.

Türkiye genelinde 17 Eylül itibari ile başlatılan aşı kampanyasının 19 Kasım 2018 tarihinde bitirilmesi planlanırken, yürütülen aşılama çalışmalarında 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı koruyucu olarak aşılanması hedeflendiği belirtildi.

Trabzon'da başlanan aşı kampanyası kapsamında il genelinde 132 bin 576 adet büyükbaş hayvanın şap aşılaması yapılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kampanya sonunda yüzde 100 aşılama hedefine ulaşmak için veteriner hekimler ilçelerde tüm mahallelerde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar yürütmektedir. Bilindiği üzere şap hastalığı büyükbaş hayvanlarda ağız, burun, dil, meme ve ayaklarda büyük çapta yaralar oluşması ile seyreden viral bir hastalık olup, hastalık bulaşan hayvanlarda yeme, içme ve yürüme problemleri yaşanması sebebi ile önemli oranda et, süt gibi verim kayıpları yaşanmakta bazen genç hayvanlarda ölümler şekillenmektedir. Halk dilinde tabak hastalığı olarak bilinen Şap Hastalığından korunmak için aşılama dışında başka bir yöntem bulunmamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında yetiştiricilerin şap aşılamasını yaptırmaları 5996 sayılı Kanun ile zorunlu kılınmıştır” denildi.