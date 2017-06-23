Trabzon’da şehit aileleri ve gazilerle iftar programı

Trabzon’da düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Savunulması zor bir coğrafyadayız. Her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği yerdeyiz. O kadar bereketli ve o kadar güzel de bir coğrafyadayız. Bunu da biliyoruz. Şimdi gelirken biz burada oruçlarımızı açıyoruz ama bizim evlatlarımız Siirt’te Pervari’de 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler. Özellikle burada bulunan ailelerin kendi duyguları içerisinde yarına rahat adım atabilmelerini temin edebilmek için evlatlarımız büyük bir mücadele veriyorlar” dedi.

İçişleri Bakanı olarak hayatında en çok zorlandığım anların bir şehit babası ve annesi ile telefonda, yüz yüze ya da o şahadet gerçekleştikten sonra telefonda ona taziye yapma anı olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bu memleket özgürlüğü, bağımsızlığı, hürriyeti için bu memleket dünyada söyleyeceği sözün hüküm olabilmesi için her bedeli bu topraklarda ödemiş ve her bedeli ödemeye hazır bir memleket, aziz bir millet ve asil bir millettir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, programa katılan şehit aileleri ve gazilere gül ve Kur’an hediye edildi.