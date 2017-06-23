Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 22:43

Trabzon’da şehit aileleri ve gazilerle iftar programı

TRABZON (İHA) – Trabzon’da düzenlenen iftar programında il protokolü ile şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Trabzon’da şehit aileleri ve gazilerle iftar programı

23 Haziran 2017 22:43


Trabzon’da düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.


İftar programında bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Savunulması zor bir coğrafyadayız. Her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği yerdeyiz. O kadar bereketli ve o kadar güzel de bir coğrafyadayız. Bunu da biliyoruz. Şimdi gelirken biz burada oruçlarımızı açıyoruz ama bizim evlatlarımız Siirt’te Pervari’de 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler. Özellikle burada bulunan ailelerin kendi duyguları içerisinde yarına rahat adım atabilmelerini temin edebilmek için evlatlarımız büyük bir mücadele veriyorlar” dedi.


İçişleri Bakanı olarak hayatında en çok zorlandığım anların bir şehit babası ve annesi ile telefonda, yüz yüze ya da o şahadet gerçekleştikten sonra telefonda ona taziye yapma anı olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bu memleket özgürlüğü, bağımsızlığı, hürriyeti için bu memleket dünyada söyleyeceği sözün hüküm olabilmesi için her bedeli bu topraklarda ödemiş ve her bedeli ödemeye hazır bir memleket, aziz bir millet ve asil bir millettir" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, programa katılan şehit aileleri ve gazilere gül ve Kur’an hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:21
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :22:07
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!