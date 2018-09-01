Trabzon’da selin ardından temizleme çalışmaları başladı

Derelerin taşmasıyla bazı evlerde su baskınları meydana gelirken evlerinde mahsur kalan 5 kişi ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Selde bazı binaların zemin katları tamamen çamurla dolarken çok sayıda binanın etrafı da çamurla kaplandı. İş yerlerine çamur giren esnaflar kendi imkanları ile dükkanlarını temizlemeye çalışırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan dere yataklarına ve binaların etrafını kaplayan çamurlara yönelik çalışma başlattı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada selin bilançosunun ağır olmadığını dile getirerek "Şu anda hem AFAD yetkilerimiz hem de belediyemizin ekipleri sahada çalışmalara başladılar. Daha henüz tam bilanço ortaya çıkmadı. Çok büyük bir bilanço olacağını düşünmüyoruz. Aldığımız ihbarları hemen değerlendirdik. Dün gece saat 02.00 itibariyle ulaşıma kapanan bütün yollar trafiğe açılmış durumda. Ufak tefek hasarlar var, yol altı yol üstü duvar yapılması gereken yerler var. Ucuz atlattık. Bizi en çok sevindiren can kaybının olmaması" ifadelerini kullandı.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat ise hasar tespit çalışmalarının başladığını dile getirerek "Derenin taşması sonucu 3 apartman ciddi bir su baskını yaşadı. Allah’a şükür yaralanma söz konusu değil. Şimdi maddi hasarlara bakıyoruz. Dün akşam saatleri itibariyle Trabzon Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Of Belediyesi koordineli olarak çok güzel bir çalışma yürüttüler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün de şimdi belediye başkanımız ile birlikte hasar tespiti yapıyoruz, vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Allah’a şükür ucuz atlattık" dedi.