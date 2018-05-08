Trabzon’da ‘Sıfır atık’ semineri gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında düzenlenen “Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık” konulu seminer Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminere Trabzon Valisi Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmen, bakanlık yetkilileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, seminerde yaptığı konuşmada, sıfır atık projesinin insan sağlığı için önemine dikkat çekti. Kanser hastalığının önemli oranda yaygınlaştığını kaydeden Vali Yavuz, “Çok değerli iki yakınımızın kanserle tanıştığını öğrenmenin üzüntüsünü yaşadım. Çok yaygınlaşan, neden kaynaklandığı da hepimiz tarafından bilinen, tıp sektöründe belki en çok uğraşılacak olan kanser hastalığının neden kaynaklandığını sorduğumuzda herkes bunun cevabını rahatlıkla verecektir. Mutlaka çevresel etki en önemli rolü oynuyor. En basitinden pil dediğimiz kimyasal karışımlardan, petrol ürünlerinden olan ürünün bitince atıldığını düşünün. O pil nereye gidiyor? Elektronik atıkların çöpe atıldığını düşünün, bu nereye gidiyor? Evlerde kullanılan sıvı yağın, artık kullanılması mümkün olmayan atık yağın lavabodan döküldüğünü ve bunun kanalizasyon sistemi ile birlikte yer altı kaynaklarına karıştığını düşünün. Demek ki biz bunu yıllar önce fark edip böyle projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini yıllar önce kavramak durumundaydık. Bütün ülkeler bunu gündemlerine aldılar. Bizde Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hükümetimizin, devlet kurumlarımızın, ilgili tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarımızın da bu işe verdiği önemle olayın farkındayız ve bu manada dikkat yoğunlaşmasını da sağlamış durumdayız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise konuşmasında, ’Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi’ni Büyükşehir Belediyesinin binalarında uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, “Türkiye’de önemli bir hareket başlatıldı. Önemli bir hizmete imza atmanın en başta bilincini oluşturuyoruz. Katı atık, evsel atık denince akla yerel yönetimler geliyor. Bu hizmetin organizasyonu, atıkların giderilmesi, enerji alanı oluşturulması büyük bir hizmet alanı olarak ifa ediliyor, daha da geliştirilmeye gayret ediliyor. Onun dışında bu adım çok önemli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında başlatılmış bu proje. Bu konuda ön adım alınmış. Bu bilincin oluşması ve ilgilinin oluşturulması gerekiyor. Evsel atıklar, katı atıklar, sanayi atıkları ayrı bir konu, ‘sıfır atık’ çok ayrı ve çok önemli bir konu. Bu uygulamayı tüm ülkeye yaymakta hepimize çok önemli görevler düşüyor. Biz bu uygulamayı hemen başlattık. Belediye binalarımızda uygulamayı devreye aldık. Öyle olacak ki o binadan atık çıkmayacak. O binada geri dönüştürülebilecek olan dönüşecek, kompost haline getirilip o binanın içinde, bahçelerinde, saksılarında kullanılacak, isteyene takdim edilecek. Sıfır atık bu. En güzel adımdır bu” ifadelerini kullandı.