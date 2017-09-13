CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Oylum Mahallesi’nde karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKP’nin belediyecilik anlayışı” ifadesiyle paylaştı. Sosyal medyada ilgi gören fotoğrafa vatandaşlarda tepki gösterirken, olayın gerçek boyutu ortaya çıktı. 1990 yılında başlanılan ve 1995 yılında bitirilen binanın 2009 yılında kadastro kayıtlarına girdiğini öğrenilirken, binanın sahibi Köksal Akduman, annesi hastanede olduğu için konuyla ilgilenemediğini belirterek, “Arazi geniş olmadığı için yatay şekilde çok bina yapacağımıza dikey bir bina inşa ettik” dedi.

Oylum Mahalle Muhtarı Niyazi Akyasan ise, mahallenin bin 500 hanelik olduğunu belirterek, 1995 yılından itibaren binaya bir çivi dahi çakılmadığını söyledi. Akyasan, “Bu bina 1990 yılında başlanılarak 1995 yılında bu hale getirilmiştir. 1995 yılından sonra herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Köyümüzde buna benzer daha az katlı binalar var. Burası Oylum Mahallesi, köy olduğu zaman yapılmıştı. Belediye olduktan sonra hiçbir çalışma yapılmamıştı” şeklinde konuştu.

Binanın olduğu mevkiinin yayla ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını dile getiren Akyasan, “Ben belediye 20 yıl boyunca çalıştım. Bu bina bizim belediyemiz kurulmadan önce yapılmıştır. Belediyeden sonra hiçbir çivi çakılmadan bu halde duruyor. Yapılan eleştiriler bence haksız. Aslı astarı olmayan eleştiriler. Böyle bir şey yok. Burası merkez mahalledir yayla ile uzaktan yakında hiçbir alakası yoktur. Böyle yalan bir haberi yapmayı hepimiz tepki ile karşılıyoruz. 2009 yılında kadastro kayıtlarında binanın 9 katlı olduğu da kayıtlı” ifadelerini kullandı.