Trabzon’da spor, iş ve siyaset camiası bu cenazede buluştu

Trabzon’un tanınmış iş adamı ve sanayicilerinden Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Celal Hekimoğlu’nun cenazesi iş, siyaset ve ve spor camiasını bir araya getirdi. Hekimoğlu’nun cenazesine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, eski bakanlardan Faruk Özak, AK Parti ve CHP Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İş adamı Celal Hekimoğlu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün hayata gözlerini yuman Hekimoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Subaşı Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.