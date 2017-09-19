Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:40

Trabzon’da spor, iş ve siyaset camiası bu cenazede buluştu

Trabzon’un tanınmış iş adamlarından Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Celil Hekimoğlu’nun babası Celal Hekimoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon’da spor, iş ve siyaset camiası bu cenazede buluştu

19 Eylül 2017 13:40


Trabzon’un tanınmış iş adamı ve sanayicilerinden Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Celal Hekimoğlu’nun cenazesi iş, siyaset ve ve spor camiasını bir araya getirdi. Hekimoğlu’nun cenazesine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, eski bakanlardan Faruk Özak, AK Parti ve CHP Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İş adamı Celal Hekimoğlu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün hayata gözlerini yuman Hekimoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Subaşı Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç