Trabzon’da spor tesisi seferberliği

Modern tesislerde, uzman antrenörler eşliğinde sporu 7’den 70’e herkese, en ücra yerlere kadar ulaştırmak için adeta spor seferberliği başlatılan ildeki yatırımlar sayesinde sporla buluşturulan kişi sayısında da rekor artış sağlanıyor.

2001 sonrası çoğu olimpik standartta onlarca tesisin yapıldığı Trabzon’a 2018’de de önemli yatırımlar getiriliyor. Toplam tutar 77 milyon 40 bin lira. Bu yıl tamamlanan 2 tesis için 15 milyon 10 bin TL harcandı. Yapımı devam eden 6 tesis için de 34 milyon 300 bin TL harcanacak. Valilik himayesinde Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan 5 projenin maliyeti ise 27 milyon 730 TL’yi bulacak. Spor Genel Müdürlüğünce ihale aşamasına getirilen projelerin yapımına kısa sürede içinde başlanacak.

Öte yandan bu yıl Beşirli Tenis Kompleksinin üzeri kapatılarak Spor Salonu’na dönüştürüldüğü şehirde, Beşikdüzü ilçesindeki selden önceki yıllarda zarar gören Beşikdüzü İlçe Stadı da modernize edildi. Spor Toto Sürmene Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Maçka Esiroğlu Spor Salonu, Of Spor Salonu Güçlendirme ve Çelik Çatı Yapımı, Çaykara Gençlik Merkezi, Of Stadı ve Dernekpazarı Gençlik Merkezi’nin yapımı sürerken, Şenol Güneş Spor Kompleksindeki Sahalara Betonarme Tribün, Yomra Sentetik Çim Saha ve Soyunma Odası, Araklı ve Arsin İlçe Stadı Modernizasyonu ve Düzköy Çayırbağı Sentetik Çimli Futbol Sahası’nın yapımı ise ihale aşamasına geldi.