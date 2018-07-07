Trabzon’da STK’lardan ortak ‘Çocuk’ tepkisi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde Trabzon’un ortak sesi olarak yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, özellikle çocuklar üzerinden artarak devam eden alçaklıkları, çocukların kaybolmalarını ve kaçırılmalarını insanlık tarihi yaşamaktadır. Meydana gelen bu vahşilikler toplumun huzurunu bozarak ülkeyi kargaşaya, aileleri ise endişeye sevk etmektedir. Trabzon’dan Sivil Toplum Kuruluşları olarak, toplumda kaygıya, endişeye neden olan ve insanların içini yakan vahşiliklerin, ihmal diye ortada olanların araştırılmasıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda mülahaza ediyoruz” denildi.

“Ülkemizde çocuklar üzerinden bir oyun mu oynanmaktadır?” denilen açıklamada “Trabzon sivil toplum kuruluşları olarak; Çocuklar üzerinden oynanan oyun varsa son verilmesinin önünde ne engel varsa kaldırılmasını buradan ifade ederek, Bu engellerin kaldırılmasında ki desteğimizi kamuoyuna sunuyoruz. Şerefsizlikleriyle tarihe not düşenleri Allah’a havale ederek tarihin çöplüğüne atmaktayız. Çocukların da en temel ve en önemli hakkının yaşama hakkı olduğunu, bu haklarına alçakça ve vahşice kastedenleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Milletin hizmetinde, toplumun bütün sosyal dilimlerinin temsili olan sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla ve sorumlulukları gereği burada ortak sesle alçaklıkların mutlaka cezasız kalmaması için vatandaş sorumluluğunun önemini hatırlatıyoruz. STK’lar olarak buradan ifade etmekteyiz ki; Kanunların hızlı bir şekilde uygulanması sağlanmalı, gerekli Anayasal ve kanuni uygulamalarda engeller varsa giderilmelidir. İnsan hakları ihlallerinin mevzuattan doğabilen uygulamaları olmamalıdır. Toplumun değerlerini yok sayarak, kargaşa ve korku ortamına çanak tutan şerefsizce davranışlarıyla vicdandan yoksun olanlara karşı, Buradan sivil toplum duyarlılığıyla toplumun vicdanını rahatlatacak yargının önündeki engeller varsa kaldırılmasına destek veriyoruz. Hukuk devletinde Anayasal haklarla toplumun vicdanının rahatlatılmasını önemli görmekteyizTrabzon Sivil toplum kuruluşları olarak Trabzon’dan, birlik ve bütünlük içinde çocukların üzerinde oynanmak istenen oyunlara kayıtsız kalınmayacağını ifade ediyoruz Günahsız ve suçsuz olan çocukların hayatlarına vicdansızca ve şerefsizce son verenlerin bu gün eş değer bir karışlığı yoktur. Ülkemizde yaşanılan baş döndürücü sicil bozuklukluları içimizi yakarken, İnsanlık tarihi de ağlamaktadır. İdam cezasını istemek toplum vicdanında suçlulara bakıştır. Milletin şahsiyetine, maneviyatına ve varlığına şerefsizce kastedenlerin cezalandırılmalarına buradan verilen destek kararlılığımızdır. Minik bebeklerin, çocukların vahşice şerefsizce katledilmelerine, kaçırılmalarına, işkenceye tabi tutulmalarına karşı, Dünya’da da örnekleri bulunan cezaların uygulanmasını önemli görmekteyiz. Cezalar bu alçakların korkulu rüyası olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.