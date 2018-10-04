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Trabzon'da süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı

Tabzon’un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tabzon'un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Küçükdere mevkiinde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına Trabzon Büyükşehir ve Sürmene İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgeyi yoğnu bir duman tabakası kapladı.

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