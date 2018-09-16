Trabzon'da tam otomatik katlı otoparkta kazı bitti, temele başlandı

Trabzon'da tam otomatik katlı otoparkta kazı işlemleri bitirilirken temellerinin yapımına başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Tam Otomatik Katlı Otoparkın yapımına devam ediyor. Kazı çalışmaları tamamlanırken binanın temellerinin yapımına başlandı. Temeller için ilk beton döküm işlemi gerçekleştirilirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Vizyon eserleri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Trabzon'a verdikleri bir sözü daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon şehir merkezinin otopark ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilmek için Hacıkasım Mevkii Yavuz Selim Bulvarı üzerinde Tam Otomatik Katlı Otoparkın yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu alanı Belediyemiz bütçesinden 25 milyon TL ödeyerek kamulaştırdık. Sonrasında Türkiye örneklerini inceleyerek projemizi hazırladık. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza başladık. Alanda kazı çalışmalarımızı tamamlayarak binanın temellerinin yapımına başladık. Bu önemli eserin 5 katı bodrum kısmında yer alacak. Bu nedenle kazı çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Temel için beton döküm işlemi gerçekleştirdik. İşin bundan sonraki kısmı daha da hızlı ilerleyecek. Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Şehir merkezimizin otopark ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu önemli eseri kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'u bir dünya kenti haline getirmek için her alanda ciddi çalışmalar gerçekleştirmekte olduklarını belirtirken, “Bu amaçla mesai mefhumu gözetmeden görevimizi ifa ediyoruz. Böylesi birçok önemli projeyi sırasıyla şehrimize kazandırmaktayız" diye konuştu.