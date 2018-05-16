Trabzon’da telefonla su faturası ödeme dönemi başladı

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün ‘çözüm merkezi’ olan ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT ‘7 gün 24 saat’ boyunca aralıksız olarak Trabzon’a hizmet veriyor. Birçok hizmeti Trabzonlulara sunan ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT, Türkiye’de ilk ve tek olan yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu. Trabzonlular tüm GSM operatörleri ve sabit hatlar üzerinden 185’i arayarak kredi kartı ile su faturalarını ödeyebiliyor. Borç sorgulama seçeneğini tuşlayarak TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile giriş yapan aboneler, fatura tutarını öğrenebiliyor ve kredi kartı ile anında ödeme yapabiliyor. Bu uygulama Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında ilk ve tek olarak Trabzon’da gerçekleştiriliyor.

Öte yandan ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT’tı arayan aboneler, çözüm merkezi operatörüne bağlanmadan ‘planlı su kesintileri’ menüsünden bulundukları ilçe veya il genelinin tamamındaki planlı su kesintilerini anons olarak dinleyebiliyor. İçme suyu hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri, abonelik hizmetleri ve idari işlemler gibi birçok hizmet yine ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT üzerinden veriliyor. Trabzonlular ayrıca çözüm merkezi operatörlerine bağlanarak her türlü talep, görüş ve önerilerini bildirebiliyor. Trabzonluların ALO 185’i arayarak yapmış olduğu arıza bildirimleri sistem üzerinden online olarak anında saha ekiplerine iletiliyor ve gerekli çalışmanın kısa sürede yapılması sağlanmış oluyor. Ayrıca arızayı bildiren abonelere takip numarasını da içeren bilgilendirme mesajı (SMS) anında gönderiliyor. Böylece vatandaşların talebini ve yapılan çalışmaları çok daha kolaylıkla takip edebilmesi sağlanmış oluyor.