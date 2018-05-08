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08 Mayıs 2018 13:47

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

08 Mayıs 2018 13:47


Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametinde gitmekte olan Ali Akbulut yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı özel otomobil, önünde gitmekte olan Hasan T. yönetimindeki 61 K 5781 plakalı kum kamyonuna henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Akbulut kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Muhammet Alperen Akbulut ise ağır yaralandı. Akbulut, önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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