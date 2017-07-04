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04 Temmuz 2017 20:41

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Trabzon’un Yomra ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

04 Temmuz 2017 20:41


Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Yomra ilçe geçişi Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi önünde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen özel otomobil, Trabzon’dan Rize istikametine seyir halindeyken sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Araç, Rize-Trabzon istikametinde seyir etmek olan araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu 5 araçta büyük maddi hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.


Kaza nedeniyle yolda her iki yönde de kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.




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