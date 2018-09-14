Trabzon'da trafik kazası: 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü araç içerisinden uzun uğraşlar sonucunda kamyonun ön camı kesilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Volkan Dilli idaresindeki 34 BJG 969 plakalı kamyonet, ilçenin Derecik yolu üzerinde bilinmeyen bir nedenle kaza yaparak yan yattı. Kazada şoför Volkan Dilli yaralanırken, yaralı şoför bulunduğu yerden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda aracın ön camı kesilerek kurtarıldı. Şoför Dilli, daha sonra ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. a yaptı şoför yaralı. Yaralı olan şoför aracın ön camı kesilerek kurtarıldı.