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25 Şubat 2018 10:35

Trabzon’da trafikte nakliye arabasının arkasına tutunarak giden vatandaş işte böyle görüntülendi

Trabzon’da trafikte nakliye arabasının arkasına tutunarak giden bir kişi arkasından gelmekte olan bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

Trabzon’da trafikte nakliye arabasının arkasına tutunarak giden vatandaş işte böyle görüntülendi

25 Şubat 2018 10:35


Tanjant Yolu’nda geçtiğimiz günlerde bir nakliye aracının arkasına tutunarak giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arkasından gelmekte olan bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Aracın arkasında Tanjant Yolu boyunca ilerleyen şahıs, Yeni Cuma Kavşağı’nda kamyonetin döndüğü sırada hareket halindeki araçtan atladı. Bu sırada şahıs, yere düşerken arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anları görüntülen ve arkadan gelen bir otomobili kullanan şahıs ise "Burası Trabzon, nakliye arabasının arkasında vatandaş işte gidiyor, aha da düşti" diyerek o anları cep telefonu kamerasından anlattı.




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