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07 Ocak 2017 12:10

Trabzon’da "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır" projesi tamamlandı

Trabzon’da

07 Ocak 2017 12:10

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründeki kalitenin arttırılması için düzenlenen ‘Turisti Kazanan Geleceği Kazanır’ projesi tamamlandı.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ‘Turisti Kazanan Geleceği Kazanır’ adlı projenin turizm sektör temsilcilerine yönelik 8 gün süren eğitim programı sona erdi. Avrupa Birliği sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde iletişim becerileri, zaman ve stres yönetimi, girişimcilik ve inovasyon, takım çalışması, etkin yöneticilim ve liderlik ile protokol davranış kuralları başlıkları altında eğitimler verildi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işveren, çalışan ve staj yapanlara yönelik düzenlenen eğitimde etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak, kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunması amaçlandı.
Projenin son gününde ise Acar Acartürk tarafından kurumsal iletişim ve protokol konularında turizmcilere eğitim verildi.



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