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18 Mayıs 2018 13:50

Trabzon’da uçurtma şenliği

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Trabzon’da uçurtma şenliği düzenlendi.

Trabzon’da uçurtma şenliği

18 Mayıs 2018 13:50


Hafta boyunca binlerce genci yapılan etkinliklerle sporla buluşturan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bu kez, hareketsiz yaşama savaş açan ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi ile uçurtma şenliği düzenledi, özel eğitim alan gençlere keyifli anlar yaşattı. Şenol Güneş Spor Kompleksinde düzenlenen şenliğe katılan Karadeniz Özel Mesleki Eğitim Merkezi okulu öğrencileri, saatlerce renkli uçurtmaları uçurdu.


Özel eğitim alan gençlerin yaşadığı mutluluk ve yüzlerindeki neşenin en güzel duygu olduğunu ifade eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Gençlik haftasında mümkün olduğunca fazla spor yapma imkanı bulamayan genç ve çocuklarımızla bir araya gelip onları hem hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmaya, hem eğlendirmeye ve hem de spora alıştırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu özel insanlar, bundan sonra da sporla iç içe olacaklardır. Bunun için başlattığımız spor seferberliğimiz hiç bitmeyecek” ifadelerini kullandı.




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