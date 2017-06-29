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29 Haziran 2017 17:54

Trabzon’da uyuşturucu ile mücadele konuşuldu

Trabzon’da ‘Uyuşturucuyla Mücadele İl Kurulu Toplantısı yapıldı.

Trabzon’da uyuşturucu ile mücadele konuşuldu

29 Haziran 2017 17:54


Valilik A Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Necmettin Yalınalp başkanlığında kurul üyeleri ve ilgili daire amirleri katıldı. Sekretaryası Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalar değerlendirilerek kurul üyesi kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapılarak bilgi verildi.


Bağımlılıkla mücadele ülkelerin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirten Vali Vekili Necmettin Yalınalp, “Bizde önceliklerimiz arasında yer alan bu konuyu tüm kurumlarımızla birlikte hassasiyetle takip ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması gerekenleri kararlılıkla uygulayamaya devam edeceğiz. Bu noktada uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi konusunda toplumun tüm kesimlerine görevler düşmektedir. İlimizde de Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu çatısı altında hazırlanan ‘Uyuşturucu İle Mücadele İl Aksiyon Planları’ sadece arz ile mücadele değil, önleme ve koruma çalışmaları, 1. 2. ve 3. basamak bağımlılık tedavi hizmetleri ve sosyal uyum hizmetleri gibi ana başlıklar altında faaliyetler yapılarak bu alanda etkin mücadeleye devam edilecektir” dedi.




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