Trabzon’da uyuşturucu operasyonu

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu maddenin yanı sıra silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon’da uyuşturucu ecstasy hap ve esrar maddesi satışı yaptığı tespit ettikleri H.Ö ve S.K isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenirken, iki şahsın evlerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında, polis baskınlarına karşın evlerinin kapılarını birçok kilit sistemiyle kilitlendikleri fark edilmesi üzerine şahısların ikamet kapıları kırılarak ikametteki uyuşturucuları tam olarak yok edemeden müdahale edilerek gözaltına alındılar.

Aramalarda 53 adet ecstasy hap, 20 gram kubar esrar maddesi, 29 kök hint kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, operasyon esnasında kapı kırılmadan önce tuvalet deliğine atılmış birçok ecstasy hap ve kubar esrar maddesi kalıntıları, uyuşturucu madde paketleme kağıtları, uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet otomatik tüfek, 3 adet tüfek, 51 adet tabanca mermisi, 1 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet Muşta,1 adet kama bıçak, 1 adet elektro şok aleti ve suçtan elde edildiği anlaşılan 4 bin 593 TL paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, ’uyuşturucu madde satmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.