Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:50

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu

Trabzon’da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu

04 Temmuz 2017 11:50

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu maddenin yanı sıra silah da ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon’da uyuşturucu ecstasy hap ve esrar maddesi satışı yaptığı tespit ettikleri H.Ö ve S.K isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenirken, iki şahsın evlerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında, polis baskınlarına karşın evlerinin kapılarını birçok kilit sistemiyle kilitlendikleri fark edilmesi üzerine şahısların ikamet kapıları kırılarak ikametteki uyuşturucuları tam olarak yok edemeden müdahale edilerek gözaltına alındılar.


Aramalarda 53 adet ecstasy hap, 20 gram kubar esrar maddesi, 29 kök hint kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, operasyon esnasında kapı kırılmadan önce tuvalet deliğine atılmış birçok ecstasy hap ve kubar esrar maddesi kalıntıları, uyuşturucu madde paketleme kağıtları, uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet otomatik tüfek, 3 adet tüfek, 51 adet tabanca mermisi, 1 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet Muşta,1 adet kama bıçak, 1 adet elektro şok aleti ve suçtan elde edildiği anlaşılan 4 bin 593 TL paraya el konuldu.


Gözaltına alınan şahıslar, ’uyuşturucu madde satmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:28
  • Güneş :04:47
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :22:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!