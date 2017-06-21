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21 Haziran 2017 16:04

Trabzon’da yağışlar sonrası yaşanan heyelanlara ekipler müdahale ediyor

Trabzon genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, birçok noktada sel ve heyelan olaylarının yaşanmasına neden oldu.

Trabzon’da yağışlar sonrası yaşanan heyelanlara ekipler müdahale ediyor

21 Haziran 2017 16:04


Akçaabat ilçesinin Çukurca, Akçaköy, Esentepe, Fındıklı ve Uçarsu mahalleleri ile Yomra ilçesinin Demirciler ve Tepeköy, Arsin ilçesinin ise İşhan ve Yolaç mahallelerinde heyelan olayları yaşandı. Yaşanan heyelanlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, can kaybının yaşanmadığı bildirildi.


Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, sel ve heyelan ile mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Gümrükçüoğlu, “Yoğun yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde dere taşkını, toprak kayması gibi olaylar yaşandı. Çok şükür herhangi yaralanmalı bir olay dahi yaşanmamıştır. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.




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