Trabzon'da yakalanan Gürcistan uyruklu Mindia Goradze'nin Interpol'deki suç kaydına ulaşıldı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan ve hafta içerisinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze'nin Interpol'ün sitesinde yer alan ‘kırmızı bülten'de işlediği suçlara değinildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Trabzon'da yakalanan, suç dünyasında ‘Batumlu Lavaşoğlu' lakabıyla tanınan Gürcistan uyruklu Mindia Goradze'nin Interpol'ün resmi sitesinde yer alan, Gürcistan yetkili makamlarınca hakkında çıkarılan ‘kırmızı bülten'de; “Hukuk nezdinde hırsız olmak veya "Hırsızlar Dünyası" olarak bilinen Sovyet yeraltı organize suç dünyasında hırsızlar toplantısına katılmak suçları işlediği belirtildi.

Şahsın gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin, tehdit kullanılarak engellenmesi, bir grup tarafından gerçekleştirilen gasp olayını organize etmek suçlarından arandığı, 1.65 santim boyunda olduğu, Rusça, Gürcüce ve Türkçe dillerini konuşabildiği, 14 Aralık 1981 Batum'da doğduğu bilgilerine yer verildi.

Öte yandan, Türkiye ve Gürcistan'da yakalanması büyük ses getiren Mindia Goradze'nin avukatı ve kardeşi ülkesindeki bir medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Goradze'nin avukatı Aleksandre Kobaidze, Gürcistan medyasına yaptığı açıklamada Goradze'nin gözaltına alınmasını reddetti. Goradze'nin kardeşi Indira Goradze ise, kardeşiyle telefonda konuştuğunu, tutuklanmayı reddettiklerini söyledi.