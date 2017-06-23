Trabzon’da yakalanan Ümit Saral: “Benim için film bitti”

Saral’ın saklandığı yayla evinde ele geçirilenler arasında en çok dikkat çeken “Kral Kaybederse” isimli kitap oldu.

Edinilen bilgiye göre, Rize’de bir kahvehanenin taranarak 3 kişinin öldürülmesi ve 7 kişinin yaralanması olayının baş şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Ümit Saral’ın Trabzon’da saklanıyor olabileceği ihtimali üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarallar çetesinin Trabzon yapılanmasına yönelik projeli çalışma ve soruşturma başlatılarak, çetenin Trabzon’daki faaliyetleri büyük bir gizlilik içerisinde mercek altına alındı. Rize’deki kahvehane saldırısının baş faili olarak aranan Ümit Saral’ın tüm aramalara rağmen bulunamaması, telefon dinlemelerine düşmemesi ancak çetenin eylemlerinin devam etmesi üzerine araştırmasını daha da derinleştiren Trabzon polisi, 8 ay önce Ümit Saral’ın talimatıyla Trabzon’a gelen ve kendisini B.S. diye tanıtan Ümit Saral’ın halasının oğlu A.A.’nın Ümit Saral adına resmi ve resmi olmayan tüm faaliyetleri yürüttüğünü ve yokluğunda ailesinin bakımından mesul olduğunu tespit etti. B.S. ismini kullanan A.A. ile Ümit Saral’ın nasıl haberleştiklerini çözmek, Ümit Saral’ın saklandığı yeri tespit etmek ve çetenin illegal faaliyetleri konusunda delil toplamak amacıyla yakın takibe alınan A.A., bir süre sonra Ümit Saral ile ters düşerek Trabzon’dan İstanbul’a kaçtı. Aralarındaki anlaşmazlık yüzünden Ümit Saral’ın adamlarının da peşinde olduğu A.A., İstanbul Güngören’deki Şirinler ve Sarallar arasındaki çatışmanın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Sarallar çetesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Beni nasıl buldunuz abi, benim için film bitti”

A.A.’nın Trabzon’dan gidişinin ardından boşalttığı yer yine çetenin içinde S.H. tarafından dolduruldu. Polis, Ümit Saral’ın tüm adamlarını ve yakın çevresini sıkı takibe aldı. Ümit Saral’ın kimi zaman yurt dışına kaçtığı bilgileri gelse de özel ekip, Saral’ın Of-Rize arasındaki kırsal bölgelerde bulunan yayla evleri ve çoban barınaklarında kaldığını ve çok sık yer değiştirdiği bilgilerine ulaştı. Son bir ayda Ümit Saral’ın kaldığı üç farklı adresten birkaç gün arayla ayrıldığını tespit eden Trabzon KOM Şube ekipleri, çemberi daha da daraltıp en son olarak Çaykara-Uzungöl yol güzergahından 20 kilometre kırsal alan içerisindeki Karaçam mevkiinde bulunan virane bir yayla evinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen özel ekip, Taşkıran mevkiinde Ümit Saral’ı kiralık olan ve genelde S.H.’nın kullanımındaki araç içinde kıskıvrak yakaladı. Saral’ın yakalandığı araçta, üzerinde ve saklandığı yayla evinde yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikof silahlı ve 2 adet şarjör, 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet pompalı av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, çeşitli isimler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ve çok miktarda para ele geçirildi. Araçta ele geçirilenler arasında en çok dikkat çeken ise Saral’ın yakalandığı gün okumak için aldığı “Kral Kaybederse” isimli kitap oldu. Silahına davranmasına fırsat verilmeden etkisiz hale getirilen Ümit Saral’ın Trabzon KOM Şube ekiplerine ilk sözlerinin ise, “Beni nasıl buldunuz abi, benim için film bitti” olduğu öğrenildi. Çete lideri Ümit Saral’ın yakalandığı bilgisini sır gibi saklayarak kimseye duyurmayan Trabzon KOM Şube Müdürlüğü, 3 gün sonra Sarallar çetesinin Trabzon yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmayı operasyona dönüştürdü. Operasyon neticesinde 6 çete üyesi daha gözaltına aldı.