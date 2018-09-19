Trabzon'da yangın: 1 ölü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sekmenli mahallesinde annesi Ayşe Uçar (60) ile birlikte yaşayan Nazan Uçar (31) bugün 12.15 sıralarında kendilerine ait evde sobayı yakmaya çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde yangın çıkarken, çıkan yangında dumandan etkilenen ve yanıklardan ötürü yaralanan genç kız çevredekiler tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında ev zarar görürken, yangında zarar gören ve eriyen evdeki saat ise dikkat çekti. Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenilirken, dedesi Mustafa Bektaş, yangını yakınlarından duyduğunu belirtti. Bektaş "Bana soba patladı dediler, annesi ile kalırdı. Babası da ölmüştü" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.