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03 Eylül 2018 12:51

Trabzon’da yangın paniğe neden oldu

Trabzon’un en işlek yerlerindeki dükkanların bulunduğu arka sokakta atık karton ve plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Trabzon’da yangın paniğe neden oldu

03 Eylül 2018 12:51

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Kemerkaya Mahallesi Kunduracılar Caddesi Beşer Sokak’taki boş bir alanda istif edilen karton ve plastik kasaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alıştı. Yangın nedeniyle dükkanların bulunduğu alan dumanla kaplanırken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri uzun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Yangın dolayısıyla çevredeki vatandaşlarda büyük bir panik yaşarken bazı binaların cephesi dumandan etkilendiği gözlendi.




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