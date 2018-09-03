Trabzon’da yangın paniğe neden oldu

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Kemerkaya Mahallesi Kunduracılar Caddesi Beşer Sokak’taki boş bir alanda istif edilen karton ve plastik kasaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alıştı. Yangın nedeniyle dükkanların bulunduğu alan dumanla kaplanırken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri uzun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Yangın dolayısıyla çevredeki vatandaşlarda büyük bir panik yaşarken bazı binaların cephesi dumandan etkilendiği gözlendi.