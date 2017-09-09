Trabzon’da yaşayan göçmenler için futbol turnuvası düzenlendi

Trabzon Valiliği öncülüğünde, Trabzon İl Göç İdaresi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Kaymakamlığı’nın destekleri ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla Trabzon’da yaşayan göçmenlerle Türk vatandaşları arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için futbol turnuvası düzenlendi.

Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) sahasında düzenlenen turnuvaya 7 ülkeden sporcular katıldı. Türkiye, Afganistan, Suriye, Irak, İran, Pakistan ve Yemen’den 160 sporcunun katıldığı turnuva 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuvanın açılış töreninde konuşma yapan Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, kurum olarak yabancı uyruklu tüm misafirlerin şehir ve ülkeyle uyum ve iletişimini sağlayacak her türlü faaliyete destek verildiğini belirterek, "Afgan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin tüm misafir kardeşlerimizi ve gençlerimizi böyle bir organizasyonda buluşturmak için sarf ettiği yoğun gayret bizi de duygulandırmış ve başta sayın valimiz olmak üzere şehrin bütün emir erkanının bu organizasyona destek vermesini sağlamıştır. Spor aracılığıyla birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği ön plana çıkararak bu turnuvanın sonunda o yüce duyguları pekiştirecek bir sonucun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Muhammed Gül, insanları sokaklardan yeşil sahalara çekmek istediklerini belirterek, "Burada yaşayan göçmenleri farklı farklı sıkıntılardan kurtarmak ve gençlerin enerjilerini doğru bir yolda harcamalarını sağlamak böyle bir planlama yaptık. Göçmenlerle dostluğu ve kardeşliği geliştirmek için böyle bir organizasyon yapmak istedik"ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ve ASKF Genel Sekreteri Kemal Civelek’in başlama vuruşuyla futbol turnuvası başladı.