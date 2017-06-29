Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:10

Trabzon’da yaz spor okulları start aldı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Trabzon’da yaz spor okulları start aldı

29 Haziran 2017 13:10


Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Meydan Parkı’nda gerçekleştirilen törene Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve antrenörler katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, her yıl 81 ilde Yaz Spor Okulları adı altında açılış törenleri yapıldığını belirterek, “29 Haziran 1938’de kurulan Spor Genel Müdürlüğü kuruluş yıldönümündeyiz. Bugün bizde burada yaz spor okulunun açılışına start veriyoruz. Bütün çocuklarımız spor yapmalı. Spor tesisleri artı bir şekilde kullanmalı. Yazın hem boş vakitlerini geçirmek hemde sağlıklı yaşam, hareket eğitimi uluslararası alanlarda başarılı sporcular havzasına kazandırmak amacıyla çocuklarımızı ilimizde farklı branşlarda ücretsiz olarak tesisleri kullanmaya davet ediyoruz. Trabzonlu hemşerilerimi çocuklarını bu yaz spor okullarına yönlendirmekte desteklerini bekliyorum. Çok büyük maliyetlerle yapılan bu tesislerin çocuklarımızın ve gençlerimizin sesleriyle cıvıltılı olması arzusundayız. Bu amaçla özellikle Ortahisar merkezdeki tüm okullarımızın civarda bulunan tesislerle irtibatlarını sağlamak gibi bir çaba içerisindeyiz. Bu tesislerin yaz boyunca doldurulması en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.


Yaz spor okulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!