Trabzon’da yaz spor okulları start aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Meydan Parkı’nda gerçekleştirilen törene Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve antrenörler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, her yıl 81 ilde Yaz Spor Okulları adı altında açılış törenleri yapıldığını belirterek, “29 Haziran 1938’de kurulan Spor Genel Müdürlüğü kuruluş yıldönümündeyiz. Bugün bizde burada yaz spor okulunun açılışına start veriyoruz. Bütün çocuklarımız spor yapmalı. Spor tesisleri artı bir şekilde kullanmalı. Yazın hem boş vakitlerini geçirmek hemde sağlıklı yaşam, hareket eğitimi uluslararası alanlarda başarılı sporcular havzasına kazandırmak amacıyla çocuklarımızı ilimizde farklı branşlarda ücretsiz olarak tesisleri kullanmaya davet ediyoruz. Trabzonlu hemşerilerimi çocuklarını bu yaz spor okullarına yönlendirmekte desteklerini bekliyorum. Çok büyük maliyetlerle yapılan bu tesislerin çocuklarımızın ve gençlerimizin sesleriyle cıvıltılı olması arzusundayız. Bu amaçla özellikle Ortahisar merkezdeki tüm okullarımızın civarda bulunan tesislerle irtibatlarını sağlamak gibi bir çaba içerisindeyiz. Bu tesislerin yaz boyunca doldurulması en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Yaz spor okulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.