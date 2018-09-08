Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 03:16

Trabzon’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trabzon’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

08 Eylül 2018 03:16


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yaylacık mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Halil İbrahim B. (59) yönetiminde 61 ABB 016 plakalı TIR, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer otomobillerinde karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından karayolunda kontrollü geçiş sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç