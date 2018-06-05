Trabzon’daki bu dağ, kaya tırmanışında ilgi çekiyor

Sürekli tırmanışların yapıldığı ve Şahinkaya adı ile de bilinen dağa, başta Avrupalı olmak üzere yabancı dağcıların da ilgisi giderek artıyor. Profesyonel dağcıların yaptığı tırmanışların yanı sıra, amatör dağcılar da temel seviye kaya tırmanışı eğitim kamplarını Doğankaya’da düzenliyor.

Doğankaya’nın kaya tırmanışı konusunda Türkiye ve Avrupa’nın en gözde yerlerinden biri olmaya aday olduğunu kaydeden KTÜ Dağcılık ve Kış Sporları kulübü üyesi Dr. Sercan Erol, “Dağcılık Federasyonu ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünün katkıları, ilçe kaymakamlığı ve belediyesinin de desteğiyle burada geçen yıl düzenlediğimiz Doğankaya Tırmanış ve Doğa Sporları Şenliği’nin ardından buraya olan ilgi daha da arttı. Büyük ilgi gören bu şenliğin ikincisi de düzenlenecek” diye konuştu.

1960 ve 70’li yıllarda İngiliz dağcıların düzenli olarak Doğankaya’ya gelerek tırmandığına dikkat çeken Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, onlara ait birçok tırmanma aletinin halen tırmanış yollarında bulunduğunun altını çizdi. Öztürk, “Burada bilinen ilk boltlu ve geleneksel rotalar Öztürk Kayıkçı tarafından açıldı, ünlü dağcılar Tunç Fındık ve Doğan Palut da, yeni rotalar belirlemiş. Hatta bunlara ‘Zeki Alasya, Bakımsız Tarzan, Sidiksa’ ve ‘Akçaabat Helvası’ gibi isimler koymuştur” dedi.