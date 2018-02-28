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28 Şubat 2018 10:42

Trabzon’daki santarnaç turnuvasına 12 ilden 400’ün üzerinde kişi katıldı

Trabzon’da düzenlenen Kurtuluş Satranç Turnuvası’na ilgi büyük oldu.

Trabzon’daki santarnaç turnuvasına 12 ilden 400’ün üzerinde kişi katıldı

28 Şubat 2018 10:42


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Beşirli Satranç salonunda yapılan turnuvaya çeşitli yaş gruplarında 400’ün üzerinde kişi katıldı. Giresun, Artvin, Ordu, Samsun, Tokat, Ankara, Kahramanmaraş, İzmir, Hatay, Edirne, Tekirdağ ve Trabzon dahil 12 ilden sporcunun mücadele ettiği turnuva 8 ayrı kategoride gerçekleştirildi, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.


Satranca ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk “Katılımın yüksek olması nedeniyle salonda adeta izdiham yaşandı. Bu çok sevindirici bir gelişme” dedi.


İl Temsilcisi Abdülkadir Haliloğlu da “Hafızayı geliştirmekten planlı hareket etmeye, sonsuz kombinasyon ve strateji üretmekten odaklanmaya yardımcı olması gibi onlarca faydası olan satranca olan ilginin artması bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.




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