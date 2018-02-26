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26 Şubat 2018 17:07

Trabzon’daki şüpheli ölüm...(2)

Trabzon’un 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde bugün evinde ölü olarak bulunan Rus uyruklu Türk vatandaşı kadının bir süredir ayrı yaşadığı eşi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trabzon’daki şüpheli ölüm...(2)

26 Şubat 2018 17:07


Olay Nurettin Doğan Caddesi 914 Nolu Cadde üzerinde bulunan binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta oturan komşuları evlerini su basınca üst katta yalnız yaşayan Rus uyruklu Türk vatandaşı 48 yaşındaki Alena Topaloğlu’na ulaşmak istedi. Kapıyı çalıp, telefonla da kendisine ulaşılamayan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin binanın balkonuna merdiven uzatması ile eve girerken, yapılan incelemede Alena Topaloğlu yatağında ölü olarak bulundu.


Kadının yapılan ilk otopsisinde kafasında darp izine ve evde kan damlalarına rastlanırken, olayla ilgili kadının bir süredir ayrı yaşadığı eşi İ.T. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. İ.T.’nin ilk ifadesinde kendisinin bir süredir şehir dışında olduğunu ve Trabzon’a yeni geldiğini söylediği öğrenildi. Muhtemelen 4-5 gün önce gerçekleştiği belirtilen ölüm olayı ile ilgili inceleme sürüyor.




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