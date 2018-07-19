Trabzon’dan Avusturya ve İsviçre’ye turizm inceleme ziyareti

Suat Hacısalihoğlu, bölgeye gelen turistlerin kalış sürelerini uzatmak için master planlar hazırlanarak yaz ve kış turizmi olanaklarının artırılması, turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurguladı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TTSO Meclis Üyesi Şaban Bülbül ve DOKA uzmanlarından oluşan bir heyet, master plan dâhilinde uygulamaya dönük eksiklikleri gidermek, yaz ve kış turizminde turistin kalış süresini artırma yöntemlerini incelemek üzere Avusturya ve İsviçre’ye turizm inceleme ziyareti düzenledi.

Üç köyün turizm geliri 350 milyon Euro

İnceleme ziyaretiyle ilgili bilgi veren TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Avusturya’da Serfaus - Fiss - Ladis bölgesinde incelemeler yaptıklarını belirterek, “Üç köyün birleşerek kurduğu bir turizm bölgesi. Küçük oteller, eğlence alanları, teleferik, otopark alanlarının bulunduğu bu bölge aslında bir kış turizmi alanı. Ama yapılan çalışmalarla turistler yazın da aynı kış aylarında olduğu gibi bölgeye akın ediyor. Yılda 2,3 milyon turist çeken bu üç köyün yıllık turizm geliri 350 milyon euroyu buluyor. Aslında çok fazla bir yatırım yok ama gelenlerin özellikle de çocukların aktiviteleri için her detay çok ince şekilde düşünülüp uygulanmış. Ailece geliyorlar. Adrenalin için her aktiviteyi yapmışlar. Çocuklar için ayrı bölümler bulunuyor. Tüm aksamlar ahşaptan yapılmış. Demir ve plastik yok. Ana amaç insanların huzur içinde dinlenmesi, çeşitli aktivitelerle eğlenmesi. Geceleri de müzik ve dans gösterileri, tiyatrolar, eğlenceler düzenleniyor” diye konuştu

Başkan Hacısalihoğlu, bölgede turizmin 12 aya yayılarak turizm gelirlerini ve turist sayısını artırma hedefinde en önemli unsurlardan birinin de planlama olduğunu belirterek, “Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması konusunda bölgemizde önemli bir potansiyel var ancak altyapı, tesis ve aktivite çeşidi gibi yönlerden sorunlar bulunuyor. Master planlar hazırlanarak, bu planlar içinde turistlerin her türlü ihtiyacına uygun aktivite ve diğer hususlara yer vererek doğru bir planlamayla turizm geliştirilmelidir. Tonya’da master plan tamamlandı. Akçaabat’ta da master plan hazırlanıyor. Avusturya’ya yaptığımız inceleme ziyareti de kaynakların atıl kapasite oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak, master planların nasıl hayata geçirildiğini gözlemlemek konusunda faydalı oldu. Bölgede önem verilmesi gereken alternatif turizm türlerinden biri de kış turizmidir. Bölgede Artvin Atabarı Kayak Merkezi, Zigana Dağı Turizm Merkezi, Ordu Çambaşı Yaylası Kış Sporları Merkezi aktif olup, Kaçkar Dağları Kış Turizmi Merkezi ihale aşamasındadır. Bunun yanında Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi, Ovit - Uzungöl Kış Sporları Turizm Merkezi, Ayder Kış Sporları Turizm Merkezi gibi birçok merkezde de planlamalar söz konusudur"dedi

“Uzungöl’e yatırımcıların ilgisi var”

Hacısalihoğlu, Uzungöl Kış Turizmi master planının hazırlandığını da vurgulayarak, “Doğu Karadeniz’de kış turizmi ciddi bir potansiyel. Bunu harekete geçirmek üzere Uzungöl için yapılan master plan büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından takip ediliyor. Bu kapsamdaki altyapı yatırımlarının bölgemiz ile neredeyse aynı coğrafyaya sahip olan Avusturya ve İsviçre modelleri incelenerek yapılması önemli. Yerli ve yabancı yatırımcılar da altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından üst yapılara başlamaya hazır olduğunu beyan etmektedir. Bu tür projelerle yaz aylarındaki doluluk oranlarını kış aylarında da yakalamayı, turist sayımızı ve gelirimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hacısalihoğlu, ayrıca bölgede yapılması düşünülen teleferik çalışmalarıyla ilgili de dünyanın en büyük teleferik üreticisi olan Doppelmayr firmasını ziyaret ettiklerini de vurguladı.