Trabzon’dan bu yıl kutsal topraklara 860 hacı adayı uğurlandı

Gidenler arasında 11 yıldır sıra bekleyenlerin de yer aldığı öğrenilirken, şu ana kadar ön kayıt yaptıranların sayısı 25 bin 500’ü buldu.

Trabzon Müftülüğü bünyesinde 2007 yılından bugüne kadar kutsal topraklara gitmek için 25 bin 500 kişi ön kayıt yaptırırken, bunlardan bu yıl ancak 860’ı haca gidebildi. Bunlardan 495’i diyanet, 365’i acentalar aracılığı ile olmak üzere toplam 860 hacı adayı kutsal topraklara uğurlanırken, 2017 yılında ise 942 kişi kutsal topraklara giderek hacı olmuştu.

Bu yıl 2 bin 756 kişi ön kayıt yaptırarak kutsal topraklara gitmek için sıra beklerken, şu ana kadar toplam sıra bekleyenlerin sayısı ise 24 bin 640 olarak belirlendi.