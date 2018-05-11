Trabzonlu firmalar görücüye çıktı

iki gün sürecek olan toplantının ilk gününde Trabzonlu firmalar kurulan stantlarda kendilerini tanıtma imkanı bulurken, Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİŞAŞ) ve Hekimoğlu Döküm Sanayi’nin sergilediği ürünler ilgi gördü.

TİSAŞ’ın imal ettiği yerli üretim silahlar tanıtılırken, kurulan standlar arasında en çok ilgiyi ise piyade tüfeği ve tabancalar gördü. Türkiye’nin savunma sanayisinde son dönemler de olan yükselişi ve ileride yapılacak olan proje fikirlerinin konuşulduğu etkinlikte Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş’nin çeşitli firmalar için ürettiği ağır döküm ürünleri hakkında bilgi verildi.