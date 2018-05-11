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11 Mayıs 2018 14:01

Trabzonlu firmalar görücüye çıktı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon şubesi ev sahipliğinde, “Yerli ve Milli Savunma Sanayisi” konulu Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı Trabzon’da bir otelde yapılıyor.

Trabzonlu firmalar görücüye çıktı

11 Mayıs 2018 14:01


iki gün sürecek olan toplantının ilk gününde Trabzonlu firmalar kurulan stantlarda kendilerini tanıtma imkanı bulurken, Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİŞAŞ) ve Hekimoğlu Döküm Sanayi’nin sergilediği ürünler ilgi gördü.


TİSAŞ’ın imal ettiği yerli üretim silahlar tanıtılırken, kurulan standlar arasında en çok ilgiyi ise piyade tüfeği ve tabancalar gördü. Türkiye’nin savunma sanayisinde son dönemler de olan yükselişi ve ileride yapılacak olan proje fikirlerinin konuşulduğu etkinlikte Hekimoğlu Döküm Sanayi A.Ş’nin çeşitli firmalar için ürettiği ağır döküm ürünleri hakkında bilgi verildi.




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