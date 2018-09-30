Trabzonlu fotoğrafçı çektiği düğün fotoğrafı ile Avrupa ikincisi oldu

TPA tarafından yapılan "2018 Profesyonel Düğün Fotoğrafçılığı" temalı yarışmasında Trabzonlu fotoğrafçı Ercan Şerafettin Yetimoğlu Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye genelinde ve Avrupa'dan farklı temalar altında sıklıkla fotoğraf yarışması düzenleyen Training Of Photography Art (TPA) tarafından yapılan "2018 Profesyonel Düğün Fotoğrafçılığı" temalı yarışma sonucu açıklandı. Yarışmada ikinciliği alan fotoğraf Trabzon'da profesyonel olarak çekimler yapan Karfo Ajans sahibi Ercan Şerafettin Yetimoğlu'nun çekmiş olduğu fotoğraf oldu.

Bugüne kadar stüdyolarda çekilen fotoğraflar artık en özel anların ölümsüzleştirilmesi için yerini açık alanlara bıraktığını belirten Yetimoğlu, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan çiftlerin yaylalarda çekilen düğün fotoğrafları özel dekorlarla hazırlanan stüdyoların popülaritesini geride bıraktığını söyledi. Özel gün fotoğraflarının son 10 yılda değişime uğradığını dile getiren Ercan Yetimoğlu, "Özel gün fotoğrafçılığı için özel ekipmanlarla hazırlanan stüdyolar artık kullanılmaz hale geldi. Son 10 yılda bu sektörde büyük değişimler yaşandı. Stüdyo ortamında çekilen düğün, nişan ve mezuniyet gibi fotoğraflar artık önem dış mekanlarla çekiliyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaylalar ve tarihi mekanlar bu konuda birinci sırada yer alıyor" dedi.

Stüdyoların eski popülaritesinin kalmadığını belirten Yetimoğlu, "Daha önceden özel ekipmanlarla hazırlanan stüdyolar artık sadece vesikalık çekimler için kullanılıyor. Artık özel gün fotoğrafları için dış mekanlarda da bir stüdyo ortamı hazırlanıyor. Çekim yapılacak olan alanlara ışık ekipmanları getirilerek açık havada çekim alanları hazırlanıyor. Güzel bir fotoğraf için ışığın iyi olması gerekiyor. Dört duvar arasındaki stüdyo ortamında yapılan çekimler dış mekana çıkınca özelliğinin yanı sıra yanlış kullanılan ışıkla göz tırmalamaya da başladı" ifadelerini kullandı.