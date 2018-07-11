Trabzonlu Sudan Büyükelçisi, Sudanlı öğrenciler ile buluştu

Dr. İrfan Neziroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) öğrenim gören Sudanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler ile öğle yemeği yiyerek sohbet eden Büyükelçi Neziroğlu, “Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Sudanlı öğrencilerin varlığı bizi memnun ediyor. Ülkelerine döndüklerinde oralarda bizim fahri temsilcilerimiz olacaklar ve Türkiye- Sudan ilişkilerini çok daha ileriye taşıyacaklar” dedi.

Yıllık izin için Trabzon’a geldiğini söyleyen Neziroğlu, “Bir Trabzonlu olarak Trabzon’da bulunan Sudanlı kardeşlerimizle bir araya gelmekten son derece mutluyum. Türkiye-Sudan ilişkilerinde özellikle Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından siyasi ve ekonomik ilişkilerde, hatta sosyal ilişkilerde de ciddi bir artış oldu. Türkiye’den Sudan’a gelen bakan sayısında ve Sudan’dan Türkiye’ye gelen bakan sayısında da artış oldu. Mesela geçen hafta Sudan Ticaret Bakanı Türkiye’deydi. Önümüzdeki Cumartesi günüde inşallah biz Ekonomi Bakan Yardımcımız ile birlikte Sudan’a gideceğiz. Sudan gerçekten Türkiye’nin Afrika’da yanında olan ülkelerden bir tanesi. Halkı Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Bizim tarihimize, kültürümüze baktığımızda ciddi bir ortaklığımız var. Sudan’da yaşayan etnik olarak Türk olan kişiler var. Türkiye’de yaşayan Sudanlılar da var. Çok fazla bilinmiyor ama Ege Bölgesi’nde etnik olarak Sudanlılar var. 1800’lerin sonlarında, 1900’lerin başında Türkiye’ye gelen ortak kahramanlarımız var. Sudan’la böyle bir kader birlikteliğimiz var” diye konuştu.

"Sudanlı öğrencilere verilen burs bu yıl yüzde yüz oranında arttırıldı"

İş adamlarını Sudan’a yatırım yapmaya davet ettiklerini söyleyen Büyükelçi Neziroğlu, “Sağlık alanında çok büyük yatırımlarımız var. Büyük bir hastanemiz var. Geçmişle karşılaştırdığımızda her alanda ciddi bir artış var. Eğitim alanında da Sudan’a verilen burs bu yıl yüzde yüz arttırıldı. Geçen yıl bütün bursların toplam sayısı 73’dü. Bu yıl sadece yüksek lisans ve doktoraya 89’un üzerinde burs verdik. Yani toplam burs sayısının 150’yi geçmesini bekliyoruz. Öğrenciler burada Trabzonlu olmuşlar. Onlara ’her yer Trabzon’, bize ’her yer Sudan’. Trabzon halkınla beraber olmaktan dolayı son derece memnunlar hatta horon bile öğrenmişler” ifadelerini kullandı.

"Horonu ve kolbastıyı burada öğrendim, denizi ilk defa burada gördüm"

"Trabzon güzel ve sakin bir yer" diyen KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Sulafa Holy, “İstanbul’u da gördüm ama burayı daha çok sevdim. İlk defa kar yağışını burada gördüm. İnşallah ileride de burada kalmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Trabzon’nun Karadeniz kıyısında küçük bir şehir olduğunu dile getiren KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.’ci sınıf öğrencisi Hoznifat Ohag, “Ben hayatımda hiç deniz görmedim. Sudan’da Kızıl Deniz var ama ben onu da görmemiştim. Trabzon’da horon ve kolbastı öğrendim. Bu oyunlar çok hoşuma gitti. Sudan’a gittiğimde de bu oyunları oradaki arkadaşlarıma da öğreteceğim” ifadelerini kullandı.