Trabzonspor 7 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına 7 eksikle başlarken, Nwakaeme ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, Bugsaşspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından 4 Kasım Pazar günü konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavileri süren Hosseini, Hugo Rodallega ve Yusuf katılmazken, kaleci Onur, Abdülkadir Parmak, Kucka ve Semih ise salonda çalıştı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'a ise özel bir antrenman programı uygulandı. Anthony Nwakaeme'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Bugsaşspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenman sahalar yenilenecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren tesisleşme hamlesi yapan ve bir çok alanda yenilenmeye giden Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yer alan antrenman sahaları da yenileyecek. Önümüzdeki günlerde bordo-mavili takımın kullandığı iki saha ile birlikte alt yapı takımlarının kullandığı sentetik sahada yenileme yapılacak. Drenaj siteminde fiziki şartlara kadar antrenman sahalarının bir çok bölümünde yenileme yapacak olan bordo-mavili kulüp eskiyen çimleri de yenileyerek modern bir hale getirecek. Alt yapının kullandığı sentetik sahanın ise çim sahaya dönüştürüleceği öğrenildi.

Sosa'dan pas istatistiğinde lider

Trabzonspor'un Arjintinli oyuncusu Jose Sosa, bu sezon Süper Lig'de rakip yarı sahada en fazla isabetli pas atan isim oldu. Bordo-mavili futbolcu 345 isabetli pasla rakip sahada en iyi pas istatistiğini yakaladı.