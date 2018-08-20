Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde antrenmana sakatlığı devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri ile aşil tendonundan sakatlanan Novak katılmadı. Karadeniz ekibinde izini devam eden Mustafa Akbaş ve baba olduğu için izin verilen Esteban da antrenmanda yer almazken, bordo-mavili ekibin yeni transferi Anthony Nwakaeme ise antrenmana gelerek takım arkadaşları ile tanıştıktan sonra eşyalarını toplamak üzere İsrail’e gitti. Düz koşu ile antrenmana başlayan bordo-mavililer antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan, antrenman öncesi bordo-mavili ekibi Vakfıkebir Büyükliman Futbol Okulu’ndan gelen minik futbolcular karşıladı. Minik futbolcular Teknik Direktör Ünal Karaman ve kaleci Onur Recep Kıvrak’a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti.