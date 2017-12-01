Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:12

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 14.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

01 Aralık 2017 12:12

haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana tedavi gören Uğur ile Batuhan, MR’ı çekilen Sosa’nın yanı sıra Castillo katılmadı. Antrenmanda dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak kısa süreli yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında yenilenme antrenmanı yapan guruptaki oyuncular, diğer çalışma grubundaki takım arkadaşlarını kızdırmak için Yeni Zellenda’ya özgü, daha çok güçlerini göstermek ve rakipleri korkutmak için yapılan ‘Haka’ dansını sergiledi. Antrenman şut çalışmasıyla son bulurken oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.


Sağ arka adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle 3 haftalarda sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve bugün yeniden MR’ı çekilen Jose Sosa da antrenmanın son bölümünde sahaya çıkarak bireysel çalışmalara başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç