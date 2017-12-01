Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana tedavi gören Uğur ile Batuhan, MR’ı çekilen Sosa’nın yanı sıra Castillo katılmadı. Antrenmanda dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak kısa süreli yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında yenilenme antrenmanı yapan guruptaki oyuncular, diğer çalışma grubundaki takım arkadaşlarını kızdırmak için Yeni Zellenda’ya özgü, daha çok güçlerini göstermek ve rakipleri korkutmak için yapılan ‘Haka’ dansını sergiledi. Antrenman şut çalışmasıyla son bulurken oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Sağ arka adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle 3 haftalarda sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve bugün yeniden MR’ı çekilen Jose Sosa da antrenmanın son bölümünde sahaya çıkarak bireysel çalışmalara başladı.